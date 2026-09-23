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Мелёхин высказался об отсутствии звёзд в составе сборной Нигерии на матч с Россией

Мелёхин высказался об отсутствии звёзд в составе сборной Нигерии на матч с Россией
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Защитник «Ростова» и сборной России Виктор Мелёхин высказался об отсутствии звёзд в составе национальной команды Нигерии на товарищеский матч с россиянами. Встреча пройдёт 6 октября на стадионе «Совкомбанк Арена» в Нижнем Новгороде.

Товарищеские матчи (сборные) — 2026 . Товарищеские матчи
06 октября 2026, вторник. 13:00 МСК
Россия
Не начался
Нигерия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— У Нигерии не приедут звёзды.
— Всегда хочется играть с сильными игроками и проверить себя на их уровне. У них есть и другие ребята, которые могут выйти сыграть, — передаёт слова Мелёхина корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Напомним, в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт товарищеские матчи с Ираном, Нигерией и Намибией.

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