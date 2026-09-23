Иван Обляков: Иран — сильный соперник для сборной России

Футболист сборной России Иван Обляков высказался в преддверии товарищеского матча с национальной командой Ирана. Игра пройдёт 29 сентября 2026 года на стадионе «Ак Барс Арена» (бывшая «Казань Арена») в Казани. Начало — в 19:30 мск.

«Много матчей Ирана не получилось посмотреть на чемпионате мира. Хорошая и крепкая команда.

Тареми, Эззатоллахи, но он вроде не в сборной. Это один из сильных соперников в паузу. На неделю больше проведём: больше игр и тренировок — вот и всё», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи.