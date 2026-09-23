Обляков: у Сафонова есть шансы на тройку в номинации на приз лучшему вратарю года

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что российский голкипер Матвей Сафонов, выступающий за французский «ПСЖ», имеет шансы попасть в тройку по итогам голосования на приз вратарю года имени Льва Яшина.

«Сафонов молодец, что попал в десятку номинантов на приз лучшему вратарю года. Его заслуга и заслуга его команды. Наверное, у него есть шансы на тройку», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сафонов стал одним из 10 претендентов на эту награду. В прошлом сезоне он закрепился в качестве основного вратаря «ПСЖ», выиграв конкуренцию у Люка Шевалье. Под руководством Сафонова клуб одержал победу в Межконтинентальном кубке, чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В сезоне-2025/2026 голкипер провёл 27 матчей за «ПСЖ», из которых 12 сыграл «на ноль».

На награду также претендуют такие вратари, как марокканец Яссин Буну, бельгиец Тибо Куртуа, швейцарец Грегор Кобель, аргентинец Эмилиано Мартинес, сенегалец Эдуард Менди, испанцы Жоан Гарсия, Давид Райя, Унаи Симон и представляющий Кабо-Верде Возинья. Имена победителей будут объявлены на церемонии вручения «Золотого мяча», которая пройдёт 26 октября в Лондоне.