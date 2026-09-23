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Обляков: не спрашивал Головина, хотел ли бы он вернуться в ЦСКА летом

Обляков: не спрашивал Головина, хотел ли бы он вернуться в ЦСКА летом
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Полузащитник ЦСКА Иван Обляков рассказал, что не спрашивал у хавбека «Монако» Александра Головина о желании вернуться в армейский клуб. Головин выступает за монегасков с 2018-го. Прежде он играл за ЦСКА. Минувшим летом ходили слухи, что в услугах Александра заинтересованы санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак».

«Головина не спрашивал, хотел ли он вернуться в ЦСКА этим летом», — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

ЦСКА после девяти туров Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав 19 очков. Лидирует «Краснодар» (21).

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