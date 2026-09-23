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Обляков: не хотим зажимать Батракова и как-то шутить, ему надо адаптироваться

Обляков: не хотим зажимать Батракова и как-то шутить, ему надо адаптироваться
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Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков высказался о перешедшем в турецкий «Галатасарай» хавбеке Алексее Батракове, который ранее выступал за «Локомотив».

— Как тебе костяк сборной?
— Всё отлично. Со всеми ребятами можно пообщаться. Проблем нет. Играем друг против друга или в одной команде. Всё прекрасно.

— Есть ли шутки про Батракова в раздевалке про его переход?
— У нас здесь нет раздевалок, но пару шуток про Турцию было. Он ещё молодой парень. Ему надо адаптироваться. Не хотим его зажимать или как-то шутить. Посмотрим, он пока осваивается, — передаёт слова Облякова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

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