Чеферин заявил, что доверие к футболу подорвано из-за скандала с инвестициями в ФИФА

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что доверие к мировому футболу не было восстановлено после скандала с предложением ФИФА продать часть прав на чемпионаты мира в частные руки. Ранее глава ФИФА Джанни Инфантино заявил, что эти планы не будут реализованы.

«Не все ставят игру выше собственных амбиций. Доверие к нашему виду спорта зиждется на трёх столпах: единстве, прозрачности и управлении, которое служит многим, а не немногим. В последнее время все три принципа игнорировались людьми, которые поклялись их защищать. Проект, разрушивший единство мирового футбола, может быть закрыт, но подорванное им доверие не вернуть, и теперь наша задача — его восстановить. Игра останется безопасной, если те, кто ею управляет, будут помнить, для кого они ею управляют», — приводит слова Чеферина Reuters.