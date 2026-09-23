Турецкий футболист умер в возрасте 25 лет

Сегодня, 23 сентября 2026 года, турецкий футболист Толга Календер умер в возрасте 25 лет. Об этом сообщила пресс-служба Турецкой федерации футбола.

Причина смерти не уточняется. При этом ранее в СМИ появлялись новости, что Календер попал в больницу.

Толга Календер — турецкий футболист, выступавший на позициях центрального и флангового защитника. За свою карьеру он успел поиграть за несколько клубов, включая «Истанбул Башакшехир», «Адана Демирспор», «Байрампаша» и «Диярбакырспор», а последним его клубом стал «Бандырмаспор», где он выступал в 2024-2025 годах во втором дивизионе Турции. Всего на профессиональном уровне Календер провёл 131 матч и отметился четырьмя голами.