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Сафонов: не знаю, сколько должно пройти сезонов, чтобы я захотел уйти с тренировки раньше

Сафонов: не знаю, сколько должно пройти сезонов, чтобы я захотел уйти с тренировки раньше
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Вратарь «ПСЖ» и сборной России Матвей Сафонов прокомментировал своё возвращение в национальную команду. Он был вызван на осенний тренировочный сбор.

«Не знаю, сколько должно пройти сезонов, чтобы я захотел уйти с тренировки пораньше. На все аспекты вратарского мастерства нужно время. Здесь, в сборной, этого времени больше, чем обычно. Рад, что есть возможность посвятить побольше времени всем техническим аспектам.

Рад вернуться в сборную, познакомиться с новыми ребятами. Каждый раз радуюсь, когда мы вместе со Стасом Агкацевым, а то постоянно то его нет, то меня. Сейчас все тренировки в хорошем настроении, положительные эмоции», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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