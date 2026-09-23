Бубнов рассказал, при каком раскладе «Краснодар» не будет чемпионом РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов рассказал, в каком случае «Краснодар» не сможет выиграть Альфа-Банк Российскую Премьер-Лигу по итогам текущего сезона. После девяти туров чемпионата России «быки», набрав 21 очко, занимают первое место в турнирной таблице.

«В 10-м туре они играют с «Зенитом», и у них мог бы быть отрыв. В девять очков. И в 10-м туре прибили бы «Зенит», уже 12 очков отрыва. А в 18-м туре они играют со «Спартаком», и всё, практически на 90% чемпионы, я говорил [это раньше]. Сейчас они это упустили. Если сейчас они не прибьют в 10-м туре «Зенит» у себя дома и в 18-м туре «Спартак» не прибьют, то можно будет уже точно говорить, что «Краснодар» чемпионом не будет», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».