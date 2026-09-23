«Вы просто не понимаете». Сафонов пошутил о своём уровне французского языка

Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов пошутил о своём уровне владения французским языком. Сафонов выступает за парижан с лета 2024 года. В составе французской команды вратарь выиграл множество трофеев, включая две Лиги чемпионов УЕФА. Ранее Матвей Сафонов играл за «Краснодар».

«Рад, что мой французский смотрится уверенно. Наверное, вы просто французский не понимаете. Я не боюсь ошибаться. Поэтому кажется, что говорю свободно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Напомним, в рамках осеннего учебно-тренировочного сбора национальная команда России проведёт товарищеские матчи с Ираном, Нигерией и Намибией.