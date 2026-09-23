Российский голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов признался, что не считает себя лучшим вратарём мира. Ранее Сафонов попал в список номинантов на награду лучшему голкиперу мира по итогам 2026 года.

«Для меня было чуть меньшим секретом, что я попаду в номинацию на лучшего вратаря года. У меня нет мечты, потому что мечта — это что-то недостижимое.

В прошлом сезоне у меня была цель попасть в топ-5 вратарей мира. Это была моя цель максимум, дальше я не смотрел. Если попаду сейчас в топ-5, получается, выполню прошлогоднюю цель. Но лучшим я себя не назову», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.