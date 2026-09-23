Сафонов: товарищеские матчи сборной России — всё равно не то, как себя ни настраивай

Голкипер «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвей Сафонов высказал отношение к товарищеским матчам в составе национальной команды. С конца февраля 2022 года сборная России отстранена от международных турниров. В рамках осеннего учебно-тренировочного сбора россияне проведут товарищеские матчи с Ираном, Нигерией и Намибией.

«Наша общая мечта — снова сыграть официальный матч. Товарищеские игры — это всё равно не то. Как себя ни настраивай, всё равно ты знаешь, что это товарищеский матч.

Наша мечта — официальные матчи, потому что это то, что это нам неподконтрольно. Мы не контролируем решение по нашему допуску», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.