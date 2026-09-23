Сафонов: когда были слухи про Батракова в «ПСЖ», спросил его: «Ну что, приедешь?»

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов отреагировал на переход российского полузащитника Алексея Батракова в турецкий «Галатасарай». Он перебрался в стамбульский клуб из московского «Локомотива» в летнее трансферное окно. При этом ранее СМИ на уровне слухов связывали Батракова с «Пари Сен-Жермен».

«Когда были слухи про Батракова в «ПСЖ», я его спросил: «Ну что ты, приедешь?» Он мне тогда конкретного ответа не дал. Сейчас вот в Турции, я посмотрел состав «Галатасарая». Там творческие футболисты, ему там точно будет интересно», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.