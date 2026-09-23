Вратарь «ПСЖ» Сафонов: всё своё свободное время я сейчас сплю

Голкипер «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов рассказал, как проводит свободное время после прибытия в расположение сборной России по футболу. Вратарь был вызван на осенний учебно-тренировочный сбор. Сафонов заявил, что до сих пор отсыпается после долгой дороги.

«Позавчера прилетел в час ночи, долго переходил границу. В 2:15 ночи у меня взяли интервью для сборной, потом поехал в гостиницу. В восемь утра был медосмотр, перед которым я поспал три с половиной часа. Всё своё свободное время сейчас я сплю. Плюс надо заниматься профилактикой. Только сплю и восстанавливаюсь.

Если надо в кино сыграть, зовите. Кого? Мушкетёра? Это мы уже по клише пойдём. Я стараюсь выбирать шоу, в которых мне комфортно находиться. Я люблю поговорить, мне интересно обсуждать не только футбол. Я делюсь своей жизнью, возможно, кто-то начал читать книги после моего совета или нашёл новую мотивацию в моих постах. В сборной ни с кем книги не обсуждаю, потому что это странно. Я вот начал слушать книгу, которая идёт 219 часов. Сбора не хватит, чтобы такую книгу со всеми обсудить», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.