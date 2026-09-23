15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: Акинфеев двигал нашу вратарскую школу в мир

Вратарь «ПСЖ» Сафонов: Акинфеев двигал нашу вратарскую школу в мир
Комментарии

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве. По словам Сафонова, Акинфеев двигал российскую вратарскую школу в мир. Игорю 40 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в ЦСКА, в составе которого выиграл множество трофеев.

«Акинфеев двигал нашу вратарскую школу в мир, некоторые всё ещё удивляются, что он играет. Наверное, сейчас меня тоже знают, потому что я был на слуху. Но в России у Игоря на футбол, конечно, больше влияния. Моя карьера пока ещё слишком короткая, чтобы сравнивать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Материалы по теме
Сафонов: товарищеские матчи сборной России — всё равно не то, как себя ни настраивай
Комментарии