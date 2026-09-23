Вратарь «ПСЖ» Сафонов: Акинфеев двигал нашу вратарскую школу в мир

Голкипер французского «ПСЖ» Матвей Сафонов высказался о вратаре московского ЦСКА Игоре Акинфееве. По словам Сафонова, Акинфеев двигал российскую вратарскую школу в мир. Игорю 40 лет. Всю свою профессиональную карьеру он провёл в ЦСКА, в составе которого выиграл множество трофеев.

«Акинфеев двигал нашу вратарскую школу в мир, некоторые всё ещё удивляются, что он играет. Наверное, сейчас меня тоже знают, потому что я был на слуху. Но в России у Игоря на футбол, конечно, больше влияния. Моя карьера пока ещё слишком короткая, чтобы сравнивать», — передаёт слова Сафонова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.