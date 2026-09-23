15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Валенсия» объявила о назначении Хавьера Агирре главным тренером

«Валенсия» объявила о назначении Хавьера Агирре главным тренером
Комментарии

Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении на должность главного тренера команды 67-летнего специалиста Хавьера Агирре. Последним местом работы Агирре была сборная Мексики, которую он возглавлял с 2024 по 2026 год.

На чемпионате мира — 2026 мексиканцы под руководством Агирре дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Англии со счётом 2:3. Турнир в итоге выиграла сборная Испании, переигравшая в финале национальную команду Аргентины.

«Валенсия» после семи туров испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «летучие мыши» сыграют с «Расингом» на выезде.

Материалы по теме
Аршавин ответил, по-прежнему ли Игорь Акинфеев сильнее Матвея Сафонова
Комментарии