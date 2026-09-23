«Валенсия» объявила о назначении Хавьера Агирре главным тренером

Пресс-служба «Валенсии» объявила о назначении на должность главного тренера команды 67-летнего специалиста Хавьера Агирре. Последним местом работы Агирре была сборная Мексики, которую он возглавлял с 2024 по 2026 год.

На чемпионате мира — 2026 мексиканцы под руководством Агирре дошли до 1/8 финала, где уступили сборной Англии со счётом 2:3. Турнир в итоге выиграла сборная Испании, переигравшая в финале национальную команду Аргентины.

«Валенсия» после семи туров испанской Ла Лиги сезона-2026/2027 занимает 19-е место в турнирной таблице, набрав четыре очка. В следующем матче внутреннего первенства «летучие мыши» сыграют с «Расингом» на выезде.