Кирилл Данилов пропустил тренировку сборной России

Защитник московского ЦСКА Кирилл Данилов сегодня, 23 сентября, пропустил тренировку сборной России в рамках осенних сборов.

В сентябре и октябре 2026 года сборная России проведёт три товарищеских матча. Соперниками команды Валерия Карпина станут национальные команды Ирана (29 сентября), Намибии (3 октября) и Нигерии (6 октября).

С конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА из-за политической ситуации в мире и конфликта с Украиной. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи, а клубы не играют в еврокубках.