Карпин наставлял Соболева, Сафонов «давал пять» Агкацеву. Фото тренировки сборной России

23 сентября на базе в Новогорске в рамках осенних сборов состоялась тренировка сборной России по футболу.

Команда под руководством Валерия Карпина готовится провести три товарищеских матча. 29 сентября сборная России примет Иран в Казани, 3 октября сыграет с Намибией в Екатеринбурге, а 6 октября встретится с Нигерией в Нижнем Новгороде.

Сегодняшнее занятие пропустил защитник ЦСКА Кирилл Данилов.

Лучшие фото с тренировки сборной России — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Напомним, что с конца февраля 2022 года все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров по решению ФИФА и УЕФА. С тех пор сборная России проводит только товарищеские встречи, а клубы не играют в еврокубках.