Орлов: у «Зенита» с обороной стало как-то не очень

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за игру в обороне после матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с калининградской «Балтикой» (3:2).

«У «Зенита» с обороной как-то стало не очень. Вот даже эти два пропущенных мяча от «Балтики»… И вратарь, Адамов… Прыгал, но не помог. Андраде тоже не помог. И Мантуан пропустил атаку с левого фланга. Нельзя пропускать передачу, нельзя быть безответственным. Главный смысл игры — командная организация, где каждый выполняет свой манёвр. Но, конечно, и импровизация допускается, она разукрашивает игру», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».