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Орлов: у «Зенита» с обороной стало как-то не очень

Орлов: у «Зенита» с обороной стало как-то не очень
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал «Зенит» за игру в обороне после матча 9-го тура Альфа-Банк РПЛ с калининградской «Балтикой» (3:2).

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 9-й тур
16 сентября 2026, среда. 20:45 МСК
Балтика
Калининград
Окончен
2 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 9'     0:2 Соболев – 16'     1:2 Хиль – 22'     1:3 Энрике – 49'     2:3 Петров – 81'    

«У «Зенита» с обороной как-то стало не очень. Вот даже эти два пропущенных мяча от «Балтики»… И вратарь, Адамов… Прыгал, но не помог. Андраде тоже не помог. И Мантуан пропустил атаку с левого фланга. Нельзя пропускать передачу, нельзя быть безответственным. Главный смысл игры — командная организация, где каждый выполняет свой манёвр. Но, конечно, и импровизация допускается, она разукрашивает игру», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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