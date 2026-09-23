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Ассистент Челестини раскрыл, чем РПЛ отличается от других лиг

Ассистент Челестини раскрыл, чем РПЛ отличается от других лиг
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Бывший тренер ЦСКА Манель Экспосито, входивший в штаб Фабио Челестини, рассказал, чем Альфа-Банк Российская Премьер-Лига отличается от других чемпионатов. Экспосито работал в ЦСКА с июня 2025-го по май 2026-го.

— Какие особенности российского футбола вы отметили? Чем РПЛ отличается от других лиг?
— Больше всего меня поразил высокий уровень конкуренции в РПЛ. Это очень физически тяжёлая лига, с хорошо организованными командами и высокой интенсивностью практически в каждом матче. Здесь играют очень талантливые футболисты, и уровень тактической подготовки в РПЛ, возможно, не всегда в полной мере оценивают со стороны. Меня также удивила страсть, с которой живут в российском футболе. В топ‑клубах РПЛ существует огромная потребность в победе, и это делает повседневную работу очень профессиональной, — приводит слова Экспосито «Матч ТВ».

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