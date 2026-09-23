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Орлов обозначил слабое место «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»

Орлов обозначил слабое место «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»
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Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил слабое место «Краснодара» перед матчем 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт 10 октября.

Альфа-Банк Российская Премьер-лига . 10-й тур
10 октября 2026, суббота. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хорошим сюрпризом будет для «Краснодара», если 10 октября в составе «Зенита» на поле выйдет Вендел. Потому что у «Краснодара» провал в центре поля. Там Кривцов заменил Сперцяна, и он был связующим звеном [до травмы]. Ещё Аугусто есть полузащитник. Ещё Черников есть — тяжеловес. Он старается, но есть потолок его возможностей с точки зрения организации игры и остроумных передач», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».

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