Орлов обозначил слабое место «Краснодара» перед матчем с «Зенитом»

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов обозначил слабое место «Краснодара» перед матчем 10-го тура Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Игра пройдёт 10 октября.

«Хорошим сюрпризом будет для «Краснодара», если 10 октября в составе «Зенита» на поле выйдет Вендел. Потому что у «Краснодара» провал в центре поля. Там Кривцов заменил Сперцяна, и он был связующим звеном [до травмы]. Ещё Аугусто есть полузащитник. Ещё Черников есть — тяжеловес. Он старается, но есть потолок его возможностей с точки зрения организации игры и остроумных передач», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио Зенит».