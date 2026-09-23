Переговоры «Наполи» о продлении контракта с Кевином Де Брёйне зашли в тупик — Скира

Переговоры «Наполи» с полузащитником Кевином Де Брёйне о продлении истекающего следующим летом контракта зашли в тупик, сообщает известный инсайдер Николо Скира в социальной сети X. По данным источника, существует большая вероятность, что в конце текущего сезона 35-летний бельгиец покинет неаполитанский клуб.

В прошлом сезоне Кевин провёл за «Наполи» 21 матч во всех турнирах, забил пять мячей и отдал четыре результативные передачи. При этом он пропустил большое количество матчей из-за различных травм. Опытный полузащитник выступал на прошедшем чемпионате мира — 2026, где сборная Бельгии дошла до четвертьфинала.