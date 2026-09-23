Агенты Фернандеша отреагировали на информацию о возможном уходе игрока из «Спартака»

В агентстве Gestifute, представляющем интересы полузащитника «Спартака» Жедсона Фернандеша, отреагировали на информацию, что хавбек может перейти в турецкий «Трабзонспор» в зимнее трансферное окно. Ранее онлайн-издание Fotomaç сообщило, что с 27-летним португальским полузащитником контактировали по поводу возможного трансфера.

«Без шансов, что Жедсон уйдёт в «Трабзонспор» этой зимой. Он хочет играть в «Спартаке» и очень счастлив в этом клубе», – приводит слова неназванного представителя агентства Gestifute Sport24.

За «Спартак» Жедсон Фернандеш выступает с 2025 года. Прежде он играл за турецкий «Бешикташ».