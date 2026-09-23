Данилов и Фернандеш — в числе самых подорожавших игроков РПЛ по версии Transfermarkt

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл переоценку рыночных стоимостей игроков клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, по версии портала, самыми подорожавшими футболистами высшего российского дивизиона стали Кирилл Данилов из ЦСКА (€ 7 млн; + 4,5 млн (изменение)), Максимильяно Гутьеррес (€ 6 млн; +3 млн) из московского «Динамо» и Жедсон Фернандеш (€ 18 млн; + 2 млн) из «Спартака».

Также в топе самых подорожавших оказались Маркиньос из «Спартака» (€ 9 млн; + 2 млн), Андрей Касаджиков из «Оренбурга» (€ 2 млн; + 1,6 млн) и Никита Кривцов из «Краснодара» (€ 9 млн; + 1,5 млн).

Напомним, на осеннюю паузу лидером чемпионата России ушёл «Краснодар». На втором месте располагается «Спартак», на третьем — «Динамо» Москва.