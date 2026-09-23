Орлов заявил, что «Зенит» готов к новому лимиту на легионеров

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов заявил, что «Зенит» готов к полному ужесточению лимита на легионеров. Новый лимит обязует команды выпускать на поле не более пяти иностранных игроков одновременно.

«У «Зенита» сейчас как получилось: если брать основной состав, то россиян-то сколько?! Адамов, Дивеев, Карпукас, Глушенков и Соболев. Пять! Ещё у нас есть казахстанский футболист — Нуралы Алип. Значит, шесть! То есть мы готовы уже играть, как мечтает министр спорта Дегтярёв, чтобы было пять иностранцев и шесть своих», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке.