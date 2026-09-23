Орлов — о «Зените»: лучше, чтобы костяк команды был российским

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о формировании состава «Зенита».

«Лучше, чтобы костяк команды был российским. Такие игроки основного состава — они больше воспринимают желания болельщиков. Хотим мы или нет, но иностранцы так не чувствуют город, болельщиков. Но бывают и исключения», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и у ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».