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Бубнов ответил, какой тренер подошёл бы «Локомотиву» для перестройки команды

Бубнов ответил, какой тренер подошёл бы «Локомотиву» для перестройки команды
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Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил на вопрос, какой тренер подошёл бы московскому «Локомотиву» для перестройки. Сейчас красно-зелёных возглавляет Михаил Галактионов.

— Кто из свободных тренеров лучше всего подошёл бы «Локомотиву» для перестройки?
— Ну, Семак не пойдёт, его там расстреляют.

— Вопрос про доступных [тренеров] был. Доступные в плане свободные.
— Царь (Александр Мостовой. — Прим. «Чемпионата») с удовольствием [пошёл бы], я думаю. Гусев пойдёт. Ну и Ташуев. По списку — многие.

— А кто подойдёт для реконструкции?
— И Евсеев, блин.

— Так Евсеев недоступен.
— Он доступен. Газизов сказал уже, у него оговорено в контракте. Если хорошее предложение [то отпустят]. Тем более от «Локомотива», — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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