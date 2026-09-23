Мбаппе ответил, сможет ли играть в сборной Франции до 41 года, как Роналду за Португалию

Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе ответил на вопрос, сможет ли он играть за национальную команду так же долго, как португалец Криштиану Роналду, который продолжает выступать за сборную в 41-летнем возрасте.

«Смогу ли я играть за сборную Франции ​​до 41 года, как Криштиану Роналду за Португалию? Честно говоря, учитывая сборную, в которой я играю, Франция никогда не позволит мне играть до 41 года (смеётся).

Но Криштиану показывает, что, если ты в хорошей физической и психологической форме, ты можешь играть на таком высоком уровне долгое время. Что касается меня, я думаю, это вряд ли возможно», — приводит слова Мбаппе The Touchline в соцсети Х.