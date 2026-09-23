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Бубнов — о Дзюбе: он никому не нужен. Только Алаеву

Бубнов — о Дзюбе: он никому не нужен. Только Алаеву
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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем Артёме Дзюбе. 38-летний форвард минувшим летом покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента и в данный момент находится без клуба.

— Дзюба подойдёт ЦСКА?
— Нет. Он никому уже не нужен.

— В смысле? Никому вообще?
— Никому. В топе точно. Он только Алаеву нужен. Представляешь, Алаев ищет ему работу. И в РФС, и в РПЛ. Пожалуйста, где хочешь.

— Ну он один из самых знаковых игроков в истории российского футбола.
— Да… Только топы его почему-то никто не берёт, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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