Бубнов — о Дзюбе: он никому не нужен. Только Алаеву

Известный футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о нападающем Артёме Дзюбе. 38-летний форвард минувшим летом покинул тольяттинский «Акрон» на правах свободного агента и в данный момент находится без клуба.

— Дзюба подойдёт ЦСКА?

— Нет. Он никому уже не нужен.

— В смысле? Никому вообще?

— Никому. В топе точно. Он только Алаеву нужен. Представляешь, Алаев ищет ему работу. И в РФС, и в РПЛ. Пожалуйста, где хочешь.

— Ну он один из самых знаковых игроков в истории российского футбола.

— Да… Только топы его почему-то никто не берёт, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».