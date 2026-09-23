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Bild: Юрген Клопп ввёл строгие правила для футболистов сборной Германии

Bild: Юрген Клопп ввёл строгие правила для футболистов сборной Германии
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Авторитетное онлайн-издание Bild сообщает, что новый главный тренер сборной Германии Юрген Клопп ввёл строгие правила для футболистов национальной команды. По сведениям источника, Клопп запретил игрокам Германии телефоны в зале и на массаже, стрижки на сборах, обязал приходить на ужин в одно время и разрешил визиты близких лишь в исключительных случаях.

На чемпионате мира — 2026 сборная Германии дошла до стадии 1/16 финала, где сенсационно уступила национальной команде Парагвая. Победителем турнира стала Испания.

Юрген возглавил сборную Германии летом этого года. Прежде специалист работал в «Ливерпуле».

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