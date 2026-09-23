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Ассистент Челестини ответил, будут ли команды РПЛ конкурентоспособны на европейском уровне

Ассистент Челестини ответил, будут ли команды РПЛ конкурентоспособны на европейском уровне
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Бывший тренер ЦСКА Манель Экспосито, входивший в штаб Фабио Челестини, ответил на вопрос, будут ли клубы Альфа-Банк Российская Премьер-Лиги конкурентоспособными на европейском уровне. Все российские команды отстранены от международных турниров с конца февраля 2022 года.

— Российские клубы и сборные уже несколько лет отстранены от международных соревнований. Как считаете, будут ли команды РПЛ конкурентоспособны на европейском уровне?
— Я думаю, что да. За время работы в ЦСКА я своими глазами видел уровень игроков, тренеров и конкуренции. В России есть клубы с отличной инфраструктурой, очень талантливыми игроками и высоким уровнем ежедневной конкуренции. Очевидно, что возвращение в европейские турниры всегда требует периода адаптации после нескольких лет отсутствия, потому что темп этих соревнований очень специфичен. Но я убеждён, что у российских команд есть качество и ресурсы, чтобы снова стать конкурентоспособными, когда у них появится возможность вернуться в мировой футбол. В конечном счёте футбол всегда выигрывает, когда может объединить лучшие команды и лучших игроков, соревнующихся друг с другом, — приводит слова Экспосито «Матч ТВ».

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