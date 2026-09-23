Опубликован рейтинг самых подешевевших игроков РПЛ. Кордоба и Нино — в топ-10

Авторитетный интернет-портал Transfermarkt провёл переоценку рыночных стоимостей игроков клубов Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги. Так, по версии портала самыми подешевевшими футболистами высшего российского дивизиона стали Джон Кордоба из «Краснодара», Нино и Вильмар Барриос из «Зенита» и Николас Маричаль из московского «Динамо».

Топ-10 самых подешевевших игроков РПЛ по версии Transfermarkt выглядит следующим образом:

1. Джон Кордоба, «Краснодар» (€ 9 млн; — 1 млн (изменение)).

2. Нино, «Зенит» (€ 9 млн; — 1 млн).

3. Вильмар Барриос, «Зенит» (€ 5 млн; — 1 млн).

4. Николас Маричаль, «Динамо» Москва (€ 5 млн; — 1 млн).

5. Слободан Тедич, «Акрон» (€ ,8 млн; — 700 тыс.).

6. Сергей Пиняев, «Локомотив» (€ 7,5 млн; — 500 тыс.).

7. Дмитрий Баринов, ЦСКА (€ 7 млн; — 500 тыс.).

8. Даниил Фомин, «Динамо» Москва (€ 7 млн; — 500 тыс.).

9. Андрей Мостовой, «Локомотив» (€ 3 млн; — 500 тыс.).

10. Матеус Рейс, ЦСКА (€ 2 млн; — 500 тыс.).