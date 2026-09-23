Орлов перечислил трансферные провалы «Зенита» с легионерами

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о трансферных провалах «Зенита» с легионерами. Он перечислил трёх футболистов, которые не реализовали себя в Петербурге.

«Вот у «Зенита» как-то получилось… Жерсон двигался как ветеран. Он просто такой футболист. Дальше — Дуран. И вот сейчас Фелипе Аугусто. Сколько уже времени прошло, а пользы-то никакой. А если костяк российский в команде, то легионеры будут вынуждены показывать всё, на что способы, ради попадания в состав», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Радио «Зенит».

После девяти туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар». У команды 21 очко в девяти играх. На второй строчке находится московское «Динамо», у которого 19 очков. Столько же — у замыкающего тройку лидеров «Спартака» и ЦСКА, находящегося на четвёртой строчке. На пятой строчке располагается «Зенит».