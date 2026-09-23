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Анчелотти объяснил главную проблему молодых бразильских футболистов

Анчелотти объяснил главную проблему молодых бразильских футболистов
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти объяснил главную проблему молодых бразильских футболистов. Он заявил, что юные бразильцы не получают игровой практики в клубах, из-за этого они не могут закрепиться во взрослом футболе.

«Тренерский штаб сборной Бразилии считает, что проблема с молодыми бразильскими игроками заключается в том, что они не взрослеют, потому что не играют. Они не играют в чемпионате Бразилии и не играют за границей. Возьмём, к примеру, случаи Эндрика или Эстевао: они уезжают из Бразилии в 18-19 лет, попадают в топ-клуб Европы и не получают там игрового времени», — цитирует Анчелотти The Touchline в соцсети Х.

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