Клопп — перед матчем с Нидерландами: я знаю больше нидерландских игроков, чем Хави

Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп пошутил на тему хорошего знания нидерландских игроков. Завтра, 24 сентября, немецкая команда сыграет со сборной Нидерландов в матче первого раунда Лиги наций УЕФА. Для немцев это будет первая игра под руководством Клоппа, для нидерландцев — во главе с Хави.

«Я знаю лично больше нидерландских игроков, чем Хави (смеётся). Не знаю, преимущество ли это, но это факт», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany в социальной сети X.

В «Ливерпуле» Клопп работал с Вирджилом ван Дейком, Райаном Гравенберхом и Коди Гакпо, которые в настоящий момент выступают за сборную Нидерландов.