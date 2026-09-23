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Клопп — перед матчем с Нидерландами: я знаю больше нидерландских игроков, чем Хави

Клопп — перед матчем с Нидерландами: я знаю больше нидерландских игроков, чем Хави
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Главный тренер сборной Германии Юрген Клопп пошутил на тему хорошего знания нидерландских игроков. Завтра, 24 сентября, немецкая команда сыграет со сборной Нидерландов в матче первого раунда Лиги наций УЕФА. Для немцев это будет первая игра под руководством Клоппа, для нидерландцев — во главе с Хави.

Лига наций УЕФА. Лига A . Группа 2. 1-й тур
24 сентября 2026, четверг. 21:45 МСК
Нидерланды
Не начался
Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Я знаю лично больше нидерландских игроков, чем Хави (смеётся). Не знаю, преимущество ли это, но это факт», — приводит слова Клоппа Bayern & Germany в социальной сети X.

В «Ливерпуле» Клопп работал с Вирджилом ван Дейком, Райаном Гравенберхом и Коди Гакпо, которые в настоящий момент выступают за сборную Нидерландов.

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