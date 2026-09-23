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Александр Бубнов назвал лучших игроков старта сезона РПЛ по позициям

Александр Бубнов назвал лучших игроков старта сезона РПЛ по позициям
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Футбольный эксперт Александр Бубнов выбрал лучших игроков старта сезона Альфа-Банк Российской Премьер-Лиги по позициям. После девяти туров чемпионата России первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», на второй строчке расположился «Спартак». Тройку лидеров замыкает московское «Динамо».

— Вратарь?
— Агкацев.

— Защитник?
— По показателям… Андраде.

— Серьёзно, Андраде?
— На четырёх процентах брака играет! Никто не играет так!

— Хорошо, дальше. Полузащитник?
— Ну, Барко, конечно.

— Так он не играет!
— Ну и что? Кривцов тоже не играет.

— А теперь нападающий. Давайте ещё лучшего нападающего на старте сезона выберем.
— Для меня Тюкавин, — сказал Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

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