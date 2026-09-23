Французский «ПСЖ» может расстаться с полузащитником Дро Фернандесом, если он не улучшит физическую подготовку и не повысит интенсивность игры — таково требование главного тренера команды Луиса Энрике. Об этом сообщает El Nacional.

18‑летний воспитанник «Барселоны», перешедший в парижский клуб в январе, почти не получает игрового времени в сезоне. Несмотря на признание его таланта и креативности, Энрике не намерен включать Фернандеса в состав без должной физической готовности: футболисту нужно выдерживать высокий темп, активно прессинговать и стабильно демонстрировать усилия на тренировках. Тренер прямо обозначил игроку задачу — сосредоточиться исключительно на футболе и ежедневно доказывать свою готовность бороться за место в команде. Если этого не будет, то клуб начнёт рассматривать возможность расставания.

В текущем сезоне игрок принял участие в пяти матчах за парижан, не отметившись результативными действиями.