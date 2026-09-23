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«Продолжай называть, пока есть силы». Ибрагимович считает себя лучше Месси и Роналду

«Продолжай называть, пока есть силы». Ибрагимович считает себя лучше Месси и Роналду
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Бывший нападающий сборной Швеции Златан Ибрагимович принял участие в челлендже, суть которого заключалась в том, чтобы хранить молчание до тех пор, пока не прозвучит имя футболиста, которого он считает лучше себя. Ведущий перечислил футболистов, среди которых были Ферран Торрес, Уэйн Руни, Роберт Левандовски, Килиан Мбаппе, Роналдо, Криштиану Роналду и Лионель Месси.

«Брат, мы можем сидеть здесь хоть весь день, если хочешь. Так что продолжай называть игроков, пока у тебя есть силы», — приводит слова Ибрагимовича TyC Sports.

На протяжении карьеры Ибрагимович выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ювентус», «Интер», «Барселона», «Милан», «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед».

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