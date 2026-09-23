«Для меня это было самое тяжёлое поражение». Киммих — о вылете Германии с ЧМ-2026

Капитан сборной Германии Йозуа Киммих прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года. На ЧМ — 2026 национальная команда дошла до стадии 1/16 финала, где сенсационно уступила сборной Парагвая. Победителем турнира стала Испания.

«Для меня это было самое тяжёлое поражение. Такое случается уже в третий раз, но на этот раз — в другой роли, и от этого было ещё больнее. Мне нужно было время, чтобы всё осмыслить и взглянуть на ситуацию в перспективе. Оглядываясь назад, понимаю: эти три вылета с ЧМ — часть моей карьеры. Их не отменить. Но можно сделать так, чтобы в будущем всё сложилось иначе. Именно на это я направляю свои силы и внимание. Мы сделаем всё возможное, чтобы снова радовать людей», — приводит слова Киммиха Sky Sport Germany.