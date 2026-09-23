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В «Ордабасы» опровергли информацию об интересе к Далеру Кузяеву

В «Ордабасы» опровергли информацию об интересе к Далеру Кузяеву
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В «Ордабасы» опровергли информацию об интересе к полузащитнику Далеру Кузяеву.

«Мы не интересуемся Далером Кузяевым, в настоящее время он не входит в наш список. Нам предлагали этого игрока, но мы не стали рассматривать его кандидатуру», — сообщили в пресс-службе «Ордабасы» корреспонденту «Чемпионата» Эльвире Багировой.

Ранее СМИ сообщали, что «Ордабасы» проявляет интерес к российскому полузащитнику, который находится в статусе свободного агента после ухода из «Рубина». Сообщалось, что казахстанский клуб рассматривает 33-летнего футболиста в качестве усиления состава под еврокубки.

Кузяев выступал за «Рубин» с осени 2025 года. Он присоединился к казанцам на правах свободного агента после ухода из французского «Гавра». В составе «Рубина» Далер успел сыграть 19 матчей, не записав на свой счёт ни одного результативного действия.

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