«Козлы, не выиграете, я вас поубиваю». Бубнов — о методиках Черчесова, Евсеева и Талалаева

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о методиках работы с футболистами главного тренера «Ахмата» Станислава Черчесова, наставников махачкалинского «Динамо» и «Балтики» Вадима Евсеева и Андрея Талалаева.

— Есть уникальные тренеры. Здесь нужно смотреть тренерские характеристики. Станислав Саламович [Черчесов], когда пришёл в «Ахмат», тяжёлая ситуация была. Им надо было с «Зенитом» играть, а на подготовку два дня. Они тренировки не проводили, шло просто восстановление. Он зашёл на установку и сказал: «Вы у «Зенита» сегодня выиграете». Всё, выиграли.

— Ну, Станислав Саламович очень опытный тренер. Он знает, как поступать.

— Да. А Евсеев придёт, запрыгнет на стол и скажет: «Козлы, если вы не выиграете, я вас всех поубиваю». И они выиграют. А Талалаев придёт и наорёт. О Талалаеве все до одного очень хорошо отзываются, но, когда уходят – перекрещиваются, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».