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Эриксен, потерявший сознание летом во время матча, расторг контракт с «Вольфсбургом»

Эриксен, потерявший сознание летом во время матча, расторг контракт с «Вольфсбургом»
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Полузащитник Кристиан Эриксен расторг контракт с «Вольфсбургом».

«Нам было ясно, что решение о его будущем зависит от Кристиана. Мы хотели предоставить ему эту свободу в данной ситуации и теперь удовлетворили его просьбу о расторжении контракта. Он уже многого добился за свою выдающуюся карьеру. Тем более примечательно, насколько доступным и простым в общении он оказался в «Вольфсбурге». Несмотря на короткий срок, он оставил неизгладимое впечатление на своих товарищей по команде, персонал и болельщиков. Мы благодарим Кристиана и желаем ему и его семье всего наилучшего», — приводит слова спортивного директора Дитера Хекинга официальный сайт клуба.

Футболист потерял сознание летом 2026 года во время товарищеского матча сборной Дании с Украиной. Матч не был доигран. В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого инцидента футболисту был установлен кардиостимулятор.

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