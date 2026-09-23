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Мбаппе рассказал, кого пригласил бы на ужин мечты

Мбаппе рассказал, кого пригласил бы на ужин мечты
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Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе рассказал, кого пригласил бы на ужин мечты. По словам футболиста, в его идеальный список вошли бы легендарный баскетболист Майкл Джордан, теннисистка Серена Уильямс, нападающий Криштиану Роналду и певица Рианна.

«Я не готовлю. Если я начну готовить, все сразу разбегутся по домам. Может, просто что-нибудь закажем?» — пошутил Мбаппе, объясняя свой выбор.

«Майкл Джордан — это мой источник вдохновения. Я однажды встретился с ним и хотел бы чаще видеться, чтобы поговорить о его невероятной карьере.

Криштиану Роналду был моим кумиром, а теперь стал другом. Мне приятно проводить с ним время, он даёт ценные советы и поддерживает меня. И я знаю, что всегда могу рассчитывать на его поддержку.

Серена Уильямс вдохновляет меня своей спортивной карьерой, которой я искренне восхищаюсь. И, возможно, позже — Рианна. Мне нравится Рианна», — приводит слова Мбаппе The Athletic.

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