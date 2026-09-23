Названы составы команд на прощальный матч Вагнера Лава

Телеграм-канал ЦСКА опубликовал полные составы команд на прощальный матч экс-форварда армейцев Вагнера Лава. Матч состоится в субботу, 26 сентября, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Главными тренерами команд стали Леонид Слуцкий, чьим помощником станет Сергей Овчинников, и Валерий Газзаев, в тренерский штаб которого войдут Владимир Шевчук, Николай Латыш и Вячеслав Чанов. Игорь Акинфеев и Сергей Игнашевич на поле не выйдут.

Фото: ПФК ЦСКА

Фото: ПФК ЦСКА

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год и также в 2013 году. За время своей карьеры в клубе он провёл 259 матчей, забил 124 гола и стал обладателем Кубка УЕФА. Также он трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз становился обладателем Кубка страны и четырежды побеждал в Суперкубке России.