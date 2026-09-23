15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны подробности восстановления Френки де Йонга после травмы колена

Стали известны подробности восстановления Френки де Йонга после травмы колена
Комментарии

Восстановление полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга после травмы колена демонстрирует положительную динамику. Футболист успешно приступил к индивидуальным тренировкам с мячом на газоне, постепенно увеличивая физические нагрузки. Об этом сообщает Cadena Ser.

Напомним, во время чемпионата мира 2026 года де Йонг получил повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. «Барселона» выбрала консервативный метод лечения, и в последние недели футболист занимался преимущественно без мяча, выполняя беговые упражнения по прямой.

На текущей стадии восстановления де Йонг уже работает с мячом, однако клуб не торопится с его возвращением к полноценным тренировкам и играм. Специалисты внимательно наблюдают за реакцией травмированного колена на возрастающие нагрузки.

При сохранении положительной динамики восстановления Френки де Йонг сможет вернуться к тренировкам с командой через две-три недели. Окончательные сроки возвращения на поле будут зависеть от дальнейшего прогресса в реабилитации.

Материалы по теме
В «Реале» сообщили новую информацию о травме Вальверде