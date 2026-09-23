Стали известны подробности восстановления Френки де Йонга после травмы колена

Восстановление полузащитника «Барселоны» Френки де Йонга после травмы колена демонстрирует положительную динамику. Футболист успешно приступил к индивидуальным тренировкам с мячом на газоне, постепенно увеличивая физические нагрузки. Об этом сообщает Cadena Ser.

Напомним, во время чемпионата мира 2026 года де Йонг получил повреждение медиальной коллатеральной связки правого колена. «Барселона» выбрала консервативный метод лечения, и в последние недели футболист занимался преимущественно без мяча, выполняя беговые упражнения по прямой.

На текущей стадии восстановления де Йонг уже работает с мячом, однако клуб не торопится с его возвращением к полноценным тренировкам и играм. Специалисты внимательно наблюдают за реакцией травмированного колена на возрастающие нагрузки.

При сохранении положительной динамики восстановления Френки де Йонг сможет вернуться к тренировкам с командой через две-три недели. Окончательные сроки возвращения на поле будут зависеть от дальнейшего прогресса в реабилитации.