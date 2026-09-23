Эриксен, упавший в обморок летом, прокомментировал расторжение контракта с «Вольфсбургом»

Полузащитник Кристиан Эриксен прокомментировал расторжение контракта с «Вольфсбургом». Ранее клуб объявил о завершении сотрудничества с футболистом.

«Сейчас для меня важно быть рядом с семьёй в Дании. Я рад, что мы смогли вместе найти решение. Моё время в «Вольфсбурге» было отмечено многими взлётами и падениями. Я знаю, что клуб теперь в надёжных руках, чтобы вернуться в Бундеслигу, и я убеждён, что у «Вольфсбурга» впереди успешное будущее. Я хотел бы искренне поблагодарить всех, кто поддерживал меня в «Вольфсбурге». Было огромным удовольствием играть за вас, и я с теплотой буду вспоминать это время», — приводит слова Эриксена официальный сайт клуба.

Футболист потерял сознание летом 2026 года во время товарищеского матча сборной Дании с Украиной. Матч не был доигран. В июне 2021 года у Эриксена случилась остановка сердца во время матча чемпионата Европы между сборными Дании и Финляндии. После этого инцидента футболисту был установлен кардиостимулятор.