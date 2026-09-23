«Было бы неуважительно советовать игроку уйти». Мбаппе — о трансфере Майкла Олисе в «Реал»

Нападающий «Реала» и сборной Франции Килиан Мбаппе прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника «Баварии» Майкла Олисе в мадридский клуб. В летнее трансферное окно в СМИ появлялась информация, что «Реал» пытается подписать Олисе. Также сообщалось, что Мбаппе, который является партнёром Олисе по сборной Франции, уговаривал его перейти в мадридский клуб.

«Я слышал эти слухи. Но я и сам прекрасно знаю, каково это: когда я играл за «ПСЖ», вокруг меня ходило бесчисленное количество слухов. И я считаю, что было бы неуважительно советовать игроку уйти. Это было бы несправедливо по отношению к «Баварии». Тем более что «Бавария» — отличный клуб, в котором Майкл может многого добиться. Конечно, любой клуб в мире хотел бы видеть в своём составе Майкла Олисе. Он выдающийся игрок», — приводит слова Мбаппе Bayern & Germany в социальной сети.