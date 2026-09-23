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Агент Головина поделился подробностями несостоявшегося перехода игрока в «Спартак»

Агент Головина поделился подробностями несостоявшегося перехода игрока в «Спартак»
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Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника «Монако» Александра Головина, поделился подробностями несостоявшегося перехода футболиста в «Спартак».

— «Спартак» на нас вышел под конец трансферного окна. Мне Кахигао (спортивный директор «Спартака». — Прим. «Чемпионата») написал сообщение, я ему сказал, что ситуация сейчас не готова, поэтому и обсуждать сейчас нечего.

— То есть вы даже не перешли к зарплате? Никаких цифр со «Спартаком» ты не обсуждал?
— Нет.

— Но «Спартак» согласовал сумму с «Монако»?
— Ну, они выходили, сделали официальное предложение.

— Вы видите возможным этот переход в будущем?
— Это будет очень непростая ситуация, — сказал Клюев в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Головин принял участие в шести матчах за «Монако» во всех турнирах, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 18 млн.

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