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Зидан определил капитана и вице‑капитанов сборной Франции

Зидан определил капитана и вице‑капитанов сборной Франции
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Главный тренер сборной Франции Зинедин Зидан определил трёх вице-капитанов для национальной команды. Нападающий Килиан Мбаппе будет выступать в роли капитана, а Усман Дембеле, Адриен Рабьо и Жюль Кунде станут вице‑капитанами. Об этом сообщает L’Équipe.

По информации источника, тренер выбрал трёх игроков с наибольшим количеством матчей за национальную команду — они будут заменять капитана в случае необходимости. Так, Дембеле провёл за сборную 67 матчей, Рабьо — 66, а Кунде — 56. Эти футболисты войдут в капитанскую группу на предстоящих международных матчах.

Сборная Франции в сентябре-октябре 2026 года проведёт четыре матча в рамках Лиги наций УЕФА (Лига A, группа 1): 25 сентября — на выезде с Турцией, 28 сентября — на выезде с Бельгией, 2 октября — дома с Италией, 5 октября — дома с Бельгией.

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