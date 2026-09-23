«Барко вернётся, он вообще играть не будет». Аршавин — о Даку в «Спартаке»

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин высказался о нападающем «Спартака» Мирлинде Даку, упомянув полузащитника красно-белых Эсекьеля Барко.

— Он принесёт качество на дистанции. У Даку есть качества, он забьёт свои семь-восемь мячей точно.

— Это маловато.

— Ну, а если в лучшем случае, то ещё больше. Там Угальде играет. Барко вернётся, он вообще играть не будет, — сказал Аршавин в видео на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

В нынешнем сезоне Даку провёл за «Спартак» семь матчей во всех турнирах, в которых забил один мяч и отметился двумя результативными передачами.

После девяти матчей в Альфа-Банк РПЛ «Спартак» набрал 19 очков и занимает второе место в турнирной таблице.